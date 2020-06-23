شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف قرارات اجتماع المجلس ويُرحّب بتصريحات رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أكد في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل على الإلتزام الكامل بتعليمات وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد.

وأضاف العميد مرجان أن المجلس طالع قرارات رئيس الوزراء ورحب بها دعمًا ومساندًة لتوجهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة المجتمع، وأشار مرجان إلى أن المجلس طلب من الإدارة التنفيذية عدم إبداء أي مرونة فيما يخص الإجراءات الإحترازية وتوفير كل الإمكانات الطبية للعاملين والموظفين والفرق الرياضية بالتنسيق الكامل مع اللجنة الطبية، وكذلك الاستعداد لإستقبال أعضاء النادي في الموعد المحدد لذلك وفي ضوء التصور الذي تم إعداده سلفًا، خاصًة وأن إدارة النادي بدأت التجهيز والترتيب لكافة هذه الأمور منذ فترة طويلة.

وعن قرارات إجتماع المجلس الذى عُقد اليوم عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" وتابعه محمود الخطيب من مقر النادي ، قال أنه تم التصديق على محضر جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 14/5/2020 ، 2/6/2020 ، وإعتماد القرارات الخاصة بأعمال الصيانة والمنشآت، وطلب المجلس تصورًا ماليًا من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذلك تصورًا من سامح علي كامل المستشار الهندسي فيما يخص المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها، وذلك للتنسيق بين النواحي المالية والإنشائية بما يضمن إنجاز كل المشروعات في الفروع الثلاثة.

وأكد مرجان على أن المجلس إعتمد في جلسته اليوم التصور المقدم من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والخاص بعودة فرق الدرجة الأولى في كل اللعبات للتدريبات تماشيًا مع قرارات الدولة لإستكمال كافة المنافسات. وأضاف أن اللجنة الطبية كانت قد عقدت إجتماعًا مطولًا مع مدربي النشاط قبل أيام وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بالوقاية والعمل على تنفيذ البروتوكول الطبي لوزارة الرياضة في هذا الشأن.