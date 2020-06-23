شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ 17 مواجهة المتبقية للأهلى فى مسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر بشغف عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة متابعى "الإيجيبشن ليج" عودة المنافسات الرسمية للمسابقة، بعد توقف طالت مدته، وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا، ومازالت المناوشات جارية بين الأندية واتحاد الكرة المصرى حول استئناف مسابقة الدورى بالموسم الحالى وعدم إلغائها، خاصة وأن الدولة المصرية مُصرة على عودة الحياة لطبيعتها مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيرس.

وفى حالة عودة مسابقة الدورى سيكون أمام فريق الأهلى المتصدر الجدول برصيد 49 نقطة، 17 مباراة لم يخوضها، لاسيما وإنه خاض مثلمها فى الفترة الماضية وحقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى مباراة واحدة ولم يخسر أى مواجهة، وسجل 46 هدفًا وسكنت شباكه 4 أهداف فقط.

وكانت أخر مباراة خاضها الأهلي قبل توقف مسابقة الدورى بسبب فيرس كورونا، أمام فريق سموحة، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وينتظر الأهلى 17 مواجهة وهم كالتالى..

الأهلى × إنبى

الانتاج الحربى × الأهلي

الأهلي × أسوان

الزمالك × الأهلي

الأهلي × الجونة

المصرى البورسعيدى × الأهلى

الأهلي × وادى دجلة

Advertisements

حرس الحدود × الأهلي

الأهلي × الإسماعيلى

الاتحاد السكندرى × الأهلي

الأهلي × مصر المقاصة

نادى مصر × الأهلي

طنطا × الأهلي

الأهلي × المقاولون العرب

إنبى × الأهلي

الأهلي × بيراميدز

طلائع الجيش × الأهلي