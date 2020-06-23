شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلى برئاسة الخطيب يناقش العديد من الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة النادى برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادى الرياضية، وكذلك خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء التى صدرت اليوم، وجاء من بينها فتح الأندية والتأكيد على استكمال جميع المنافسات في كل المسابقات الرياضية.
يأتى على مائدة المجلس أيضًا مناقشة التقرير المقدم من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بشأن فروع النادي الثلاثة وتعقيمها والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم التجهيز لها لضمان سلامة كل الأفراد.
كما يستعرض المجلس نتيجة الاجتماع الذى عقدته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقى مع قطاع النشاط الرياضى، بهدف الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية عند استئناف التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
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