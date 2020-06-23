شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "قصة شعر" على معلول قبل العودة للتدريبات في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد لاعو الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لعودة التدريبات الجماعية بداية من يوم الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من إجراء المسحات الطبية التى اشترطها اتحاد الكرة للكشف عن إصابات فيرس كورونا، قبل عودة فرق الدورى الممتاز لإستئناف النشاط الرياضى والعودة للتدريبات الجماعية تمهيدًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز.

ويحرص اللاعبون على "الإستعداد للظهور الأول فى تدريبات الأهلي منذ فترة زمنية طويلة، حيث كان أخر نشاط رياضى مارسته الأندية فى منتصف شهر مارس الماضى، قبل التوقف بسبب انتشار فيرس كورونا.

وقام الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى بـ"قص شعره" ليستعد بمظهر لائق، قبل نزول ملعب مختار التتش يوم الأربعاء المشاركة فى التدريبات الجماعية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

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معلول ظل متواجدًا فى مصر طوال توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى، رافضًا العودة إلى تونس خوفًا من الإصابة بكورونا خلال رحلة السفر، أو الخضوع لفترة عزل بعد الذهاب أو العودة، لذلك ظل اللاعب متواجدًا فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي الجراج الخاص باللاعبين المتواجد خلف ملعب التتش بالجزيرة بشكل مؤقت بسبب وباء كورونا، حيث تم تبليغ اللاعبين بركن سيارتهم خارج أسوار النادى خلال الفترة المقبلة، لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

واتخذ مسئولو الأهلى قراراً بمنع اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، كما أنه لن يسمح للاعبى الفريق بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.