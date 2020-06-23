الجهاز الفنى للمصرى يعقد اجتماعا للترتيب لبدء التدريبات استعدادا للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى اجتماعا مع جهازه المعاون بالكامل، عقب إجراء الجميع للمسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا للترتيب للمرحلة المقبلة وتحديد الموعد النهائى للعودة للتدريبات من جديد.

وتوقفت مسابقة الدورى منذ منتصف مارس المقبل بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى ، ثم قرر وزير الشباب والرياضة عودة التدريبات نهاية الشهر الجارى، على أن تعود مسابقة الدورى نهاية يوليو المقبل.

من ناحية أخرى أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى والجهاز الفنى والإدارى، المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دوره فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم البعض.

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من المقرر أن تظهر نتيجة العينات التي تم سحبها من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق في غضون 48 ساعة ، قبل أن يتم اجراء المسحة الثانية والتي من المقرر أن يتم اجراءها يوم الأحد المقبل وفقاً للتعليمات الصادرة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري.

على صعيد أخر قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية صرف شهر من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى على دفعات، بحيث يقوم كل لاعب بقضاء حوائجه والصرف على أسرته، خاصة أن هناك لاعبين مغتربين.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أنه حالة إلغاء الدورى سيتم منح اللاعبين شهر واحد فقط، حسب الاتفاق المبرم معهم سابقا، عندما وافقوا على خصم 50% من مستحقاتهم المالية لدى النادى بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم بأكمله منذ بداية العام الحالى، وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.

وأضاف المصدر أنه حال التأكد من استكمال النشاط الكروى، فإن إدارة المصرى ملزمة بصرف باقى المستحقات المالية للاعبين.