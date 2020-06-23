شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاتفاق على تمديد عقده.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مروان محسن مكانه في النادي الأهلي لفترة أطول من الزمن، بعدما اتفق معه المجلس الأحمر على تعديل وتمديد عقده، رغم كل الانتقادات التى طالت اللاعب من الجماهير بسبب انخفاض معدله التهديفي.

واتفق مسئولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب مع مروان محسن مهاجم الفريق على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

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وتسلمت لجنة التخطيط بالأهلى تقريرا من سيد عبد الحفيظ، للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.