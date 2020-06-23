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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يمد عقد مروان محسن موسمين إضافيين ورفع تقرير للجنة التخطيط، اتحاد الكرة يوافق على عودة الأهلى و4 أندية للتدريبات بعد سلبية المسحات.

اتحاد الكرة يوافق على عودة الأهلى و4 أندية للتدريبات بعد سلبية المسحات

وافق اتحاد الكرة على عودة أندية الأهلى والإنتاج الحربى والطلائع وحرس الحدود ووادى دجلة، للتدريبات الجماعية بداية من اليوم الثلاثاء، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التى تم إعلانها مؤخرا، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحات التى أجراها لاعبو هذه الأندية، وجاءت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

المصرى يصرف جزءا من مستحقات لاعبيه على دفعات

قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية صرف شهر من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى على دفعات، بحيث يقوم كل لاعب بقضاء حوائجه والصرف على أسرته، خاصة أن هناك لاعبين مغتربين.

معسكر 10 أيام للحكام قبل استئناف الدورى تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، بطلب إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لإقامة معسكر لمدة 10 أيام لتجهيز الحكام لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وكشف مسئولو اللجنة أن الحكام يتدربون بشكل فردى حاليا، واللجنة طلبت توفير معسكر لمدة 10 أيام قبل موعد انطلاق الدورى الممتاز، كما أوضح مسئولو اللجنة أن المعسكر سيشهد تذكير الحكام ببعض جوانب القانون وكذلك تقنية الفيديو.

الأهلى يمد عقد مروان محسن موسمين إضافيين.. ورفع تقرير للجنة التخطيط

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اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

اللجنة الخماسية تتفق مع مندوبة فيفا على تأجيل اجتماع "الفيديو كونفرانس"

طلبت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تأجيل اجتماع "الفيديو كونفرانس" مرة أخرى، حيث كان من المقرر عقده يوم 16 يونيو قبل تأجيل ليوم 20 من نفس الشهر قبل تأجيله مجددا لأواخر يونيو الجارى، وأخطر مسئولو اتحاد الكرة فيفا بتأجيل الاجتماع لحين انتهاء جلسات مسئولى الجبلاية مع أندية القسم الثالث. الأهلى يخصص غرفة لعزل المشتبه فى إصابتهم بـ كورونا خصص مسئولو النادى الأهلى غرفة داخل جهاز الكرة لعزل المصابين بكورونا أو المشتبه فى إصابتهم، قبل العودة للتدريبات غداً الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واأنتهى مسئولو الأهلىي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضى لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز وكأس مصروبطولة دورى أبطال أفريقيا.

نادى مصر يتراجع رسميا عن الانسحاب من الدورى ويجرى المسحات على نفقته