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خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق شفاء زوجته من فيروس كورونا بعد إصابتها وإبنته خلال الأيام الماضية بالفيروس وقال الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الحمد لله رب العالمين..زوجتي وبنتي زينة سلبية المسحة وغدا نتيجة مسحة مروان وأنا إن شاء الله.. وبشكر كل الناس اللي دعولي من كل قلبي وأتمني الشفاء لكل مريض والحمد والشكر لله رب العالمين".

اسرة الغندور
اسرة الغندور

ونشر الغندور منذ أيام تدوينة له كتب فيها: ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب و احترام و تقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير و مع احتفاظ كل فريق ان يناقش قضاياه و يدافع عنها دون الإساءة للغير و اتمني من جميع المسئولين في المنظومة ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة ????❤️

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في سياق مختلف بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إعادة ترتيب دولاب الأجانب داخل الفريق بعد اقتراب انهاء التعاقد مع الثنائي أري بابل وحمزة المثلوثي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أصبح الزمالك في حالة إتمام التعاقد مع الثنائي في حاجة إلى الاستغناء عن أحد الأجانب المقيدين في قائمته من الرباعي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وكاسونجو كابونجو.

اسرة خالد الغندور
اسرة خالد الغندور

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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