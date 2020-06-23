شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للكاراتيه 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت مصر بتنظيم واستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه كبار وشباب وناشئين المقرر إقامتها 2021، ولم يتحدد شهر أو مكان إقامتها حتى الآن، وأكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، عن تلقيه مكالمة هاتفية من مسئولى الاتحاد الأفريقى تفيد بفوز مصر باستضافة البطولة الأفريقية، وينتظر مسئولى الاتحاد وصول مخاطبات رسمية عن فوز مصر بالتنظيم، خاصة أن الاستضافة مازالت شفوية، على أن يقوم الاتحاد باختيار المحافظة والتى ستستضيف المنافسات فور إعلان شهر إقامتها والموعد بالتحديد.

وقرر اتحاد الكاراتيه إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب المقرر انتظامهم فى المعسكر الأسبوعى المقرر إقامته بالمركز الأولمبى بالمعادى أول يوليو المقبل، وقال الدهراوى إن المنتخب سيدخل معسكرا بالمركز الأولمبى وتمت مخاطبة المركز لإخطارنا بالموعد المناسب لبدء المعسكر، على أن يخضع لاعبى المنتخب لتحليل مسحة كورونا، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وكذلك سلامة المحيطين بهم فى التدريبات.

وخاطب اتحاد الكاراتيه مسئولى المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب المنتخبات القومية لإقامة معسكر مغلق داخل المركز ابتداءً من أول يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تنفيذا لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى بداية الشهر المقبل .

ويعتبر اتحاد الكاراتيه أول اتحاد يطلب إقامة معسكر فى المركز الأولمبى بعد قرار عودة النشاط الرياضى، حيث يستعد الكاراتيه لعدد من البطولات خلال الفترة المقبلة.