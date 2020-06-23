شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يلغى اتحاد الكرة الهبوط فى القسم الثانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا مهما مع مندوبى أندية القسم الثانى أمس الاثنين بمقر الجبلاية، وناقشت اللجنة مع الأندية بعض الملفات المهمة، التى تتعلق بمستقبل المسابقة ونظام الصعود والهبوط وشكل المسابقة فى الموسم الجديد، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

س: ما سبب الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة مع أندية القسم الثانى؟

ج: جاء الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات مع أندية القسم الثانى الأسبوع الماضى على دفعات بسبب تنفيذ فكرة التباعد الاجتماعى، وطلبت الأندية عقد اجتماع مجمع بحضور مندوبى الأندية لمناقشة التصور النهائى لمصير الممتاز "ب" وشكل الموسم الجديد.

س: ما مطالب أندية القسم الثانى؟

ج: تمثلت المطالب فى إلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، بجانب زيادة الفرق فى الدورى الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36، بحيث تضم كل مجموعة 16 فريقا بدلا من 12.

س: ماذا عن الهبوط والصعود؟

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ج: طلبت الأندية من اتحاد الكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم، أما بالنسبة للصعود فطلبت الأندية تنفيذ مبدأ الجدارة الرياضية بحيث يصعد أول 3 فرق فى كل مجموعة للدورى الممتاز.

س: وما موقف اتحاد الكرة من الصعود والهبوط؟

ج: لم يحسم اتحاد الكرة موقفه النهائى من اقتراحات الأندية وطلب مزيدا من الوقت لدراستها قبل اتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة الكرة المصرية، واقترح اتحاد الكرة دورة مجمعة تضم 12 فريقه يصعد اول 3 منها للدورى الممتاز.

س : ما مصير دورى المحترفين فى القسم الثانى فى الموسم الجديد؟

ج: تأكد عدم تطبيقه خاصة أن اتحاد الكرة كان يرغب فى إقامته من 24 فريقا وهو ما رفضته الأندية تماما.