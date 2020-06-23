معلومة رياضية.. النادى الأوليمبى أول فريق مصرى يشارك فى دورى أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفظ الأندية المصرية بتاريخ كبير ومشرف مع البطولات الأفريقية وتحديدا بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فازت الأندية المصرية بـ14 نسخة من البطولة بواقع 8 ألقاب للأهلى، ثم الزمالك برصيد 5 ألقاب والإسماعيلى بلقب وحيد، فيما شهد نادى الأوليمبى أول مشاركة مصرية فى هذه البطولة عام 1967.

ويعتبر النادى الأوليمبى السكندرى صاحب شرف أول مشاركة للأندية المصرية فى دورى الأبطال عام 1967، وتأهل للدور قبل النهائى، لكنه انسحب من البطولة بسبب أحداث الخامس من يونيو1967.

بينما حصل فريق الإسماعيلى فى موسم 1969 على أول لقب مصرى بالبطولة على حساب تى بى إنجلبير المسمى القديم لمازيمبى الكونغولى بعد أن تعادل معه بنتيجة 2-2 في كينشاسا ليفوز عليه في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

