معلومة رياضية.. النادى الأوليمبى أول فريق مصرى يشارك فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفظ الأندية المصرية بتاريخ كبير ومشرف مع البطولات الأفريقية وتحديدا بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فازت الأندية المصرية بـ14 نسخة من البطولة بواقع 8 ألقاب للأهلى، ثم الزمالك برصيد 5 ألقاب والإسماعيلى بلقب وحيد، فيما شهد نادى الأوليمبى أول مشاركة مصرية فى هذه البطولة عام 1967.
بينما حصل فريق الإسماعيلى فى موسم 1969 على أول لقب مصرى بالبطولة على حساب تى بى إنجلبير المسمى القديم لمازيمبى الكونغولى بعد أن تعادل معه بنتيجة 2-2 في كينشاسا ليفوز عليه في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
فى المقابل كانت أول مشاركة للزمالك عام 1979 وواجه الزمالك فى الدور الأول فريق سيمبا التنزانى وفاز الزمالك فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-1، وانسحب سيمبا من البطولة ليتأهل الزمالك للدور الثانى لمواجهة فريق أوجادين إمباسا الإثيوبى لينسحب الفريق الإثيوبى ليتأهل الزمالك للدور ربع النهائى.
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