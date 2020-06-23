محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب شدد في الاجتماع الأخير على الالتزام الكامل بتعليمات وقرارات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الجميع، وأنه لا تهاون أو مرونة في التطبيق.
واجتمع مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالنادي في الفترة الأخيرة.
وقال مرجان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي بعد انتهاء الإجتماع "المجلس طالع قرارات رئيس الوزراء ورحب بها دعمًا ومساندًة لتوجهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة المجتمع".
وأضاف "المجلس طلب من الإدارة التنفيذية عدم إبداء أي مرونة فيما يخص الإجراءات الإحترازية وتوفير كل الإمكانات الطبية للعاملين والموظفين والفرق الرياضية بالتنسيق الكامل مع اللجنة الطبية، وكذلك الاستعداد لإستقبال أعضاء النادي في الموعد المحدد".
وأكمل "التصديق على محضر جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 14/5/2020 ، 2/6/2020 ، وإعتماد القرارات الخاصة بأعمال الصيانة والمنشآت، وطلب المجلس تصورًا ماليًا من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذلك تصورًا من سامح علي كامل المستشار الهندسي فيما يخص المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها، وذلك للتنسيق بين النواحي المالية والإنشائية بما يضمن إنجاز كل المشروعات في الفروع الثلاثة".
وواصل "المجلس إعتمد في جلسته اليوم التصور المقدم من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والخاص بعودة فرق الدرجة الأولى في كل اللعبات للتدريبات تماشيًا مع قرارات الدولة لإستكمال كافة المنافسات".
واختتم مدير النادي الأهلي تصريحاته "اللجنة الطبية كانت قد عقدت إجتماعًا مطولًا مع مدربي النشاط قبل أيام وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بالوقاية والعمل على تنفيذ البروتوكول الطبي لوزارة الرياضة في هذا الشأن".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: ندعم قرارات رئيس الوزراء.. ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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