الأهلي: ندعم قرارات رئيس الوزراء.. ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب شدد في الاجتماع الأخير على الالتزام الكامل بتعليمات وقرارات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الجميع، وأنه لا تهاون أو مرونة في التطبيق.

واجتمع مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالنادي في الفترة الأخيرة.

وقال مرجان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي بعد انتهاء الإجتماع "المجلس طالع قرارات رئيس الوزراء ورحب بها دعمًا ومساندًة لتوجهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة المجتمع".

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وأضاف "المجلس طلب من الإدارة التنفيذية عدم إبداء أي مرونة فيما يخص الإجراءات الإحترازية وتوفير كل الإمكانات الطبية للعاملين والموظفين والفرق الرياضية بالتنسيق الكامل مع اللجنة الطبية، وكذلك الاستعداد لإستقبال أعضاء النادي في الموعد المحدد".

وأكمل "التصديق على محضر جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 14/5/2020 ، 2/6/2020 ، وإعتماد القرارات الخاصة بأعمال الصيانة والمنشآت، وطلب المجلس تصورًا ماليًا من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذلك تصورًا من سامح علي كامل المستشار الهندسي فيما يخص المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها، وذلك للتنسيق بين النواحي المالية والإنشائية بما يضمن إنجاز كل المشروعات في الفروع الثلاثة".

وواصل "المجلس إعتمد في جلسته اليوم التصور المقدم من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والخاص بعودة فرق الدرجة الأولى في كل اللعبات للتدريبات تماشيًا مع قرارات الدولة لإستكمال كافة المنافسات".

واختتم مدير النادي الأهلي تصريحاته "اللجنة الطبية كانت قد عقدت إجتماعًا مطولًا مع مدربي النشاط قبل أيام وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بالوقاية والعمل على تنفيذ البروتوكول الطبي لوزارة الرياضة في هذا الشأن".