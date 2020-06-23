مدرب ريال مدريد السابق: تعرفت على الكرة المصرية عن طريق هذا الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد بينيتو فلورو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أنه تعرف على الكرة المصرية من خلال أحمد حسام ميدو، حين كان محترفا في الدوري الإسباني مع فريق سيلتا فيجو، لافتا انه يتذكر حين واجهه قبل ذلك.

وقال فلورو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أتذكر ميدو حين كان لاعبا وواجهته وانا مدرب لفريق ريال مدريد، وكان لاعب مميز ويؤدي شكل رائع".

وأضاف:" أيضا أتذكر المدرب البرتغالي مانويل جوزيه حين تواجد في كأس العالم للأندية في اليابان مع فريق الأهلي".

Advertisements

واوضح، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، اصبح مهم لاي فريق لذلك فاي فريق في العالم سيسعي للتعاقد معه، لكنني أتمنى أن ينتقل إلى ريال مدريد.

وتابع:" صلاح لاعب خطير جدا وفي نفس الوقت ومقاتل في ارص الملعب من الجيد وجوده في فريق ريال مدريد."

وأتم تصريحاته:" ليس لدي مشكلة في قبول عرض لتدريب أحد الأندية في مصر لكن بشرط أن يكون النادي قوي ويملك رئيس صاحب شخصية ويسعى لتحقيق البطولات".