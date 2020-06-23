بايرن يعوض جماهيره بجولة افتراضية بعد إلغاء رحلته الأسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني اليوم الثلاثاء أنه سيقوم بجولة افتراضية "رقمية" هذا الصيف كاشفا عن العديد من ملامح المحتوى الرقمي التي سيقدمها لمشجعيه في كل أنحاء العالم.

وأوضح بايرن اليوم أنه سيقدم "جولة رقمية صيفية" بالتعاون مع شركة "أودي" الشريكة له وذلك خلال الفترة من 25 يوليو إلى الثاني من آب/أغسطس المقبلين.

وتتضمن ملامح هذه الجولة توقيع تذكارات "أوتوجرافات" رقمية من اللاعبين للمشجعين إضافة لإقامة بعض التحديات الافتراضية للمشجعين وتفاعلات مع رياضيين دوليين.

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كما تتضمن الجولة مباراة على استاد الفريق مع منافس لم تتحدد هويته بعد. وتأتي هذه الخطوة من بايرن بعد تعذر القيام بجولته الأسيوية هذا الصيف والتي تتضمن محطات في بكين وأماكن أخرى بسبب أزمة تفشي أزمة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتأتي الجولة الأسيوية لبايرن بعد خوض الفريق فعاليات نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن يوم الرابع من تموز/يوليو المقبل وقبل استئناف فعاليات دوري الأبطال الأوروبي في منتصف أغسطس المقبل حيث ضمن الفريق بشكل كبير التأهل لدور الثمانية الأوروبي.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن : "نظرا لعدم قدرتنا للأسف على الذهاب في جولة أودي الصيفية هذا العام كما هو مخطط ، أنشأنا الآن هذه المبادرة الرقمية العالمية مع شريكنا أودي ، للحفاظ على الروابط العالمية لعائلة نادي بايرن وتعزيزها ، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد أزمة وباء كورونا".