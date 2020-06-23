الاتفاق تم.. آرثر من برشلونة إلى يوفنتوس بـ80 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني على التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي آرثور ميلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الشبكة إن يوفنتوس وافق على دفع 80 مليون يورو لضم آرثور، بناء على طلب المدرب ماوريتسيو ساري لبناء خط وسط يشبه ما كان عليه مع تشيلسي في وجود جورجينيو.

ورغم أن آرثور أخطر الشهر الماضي كلا الناديين أنه لا يريد الرحيل عن برشلونة، إلا أن مسؤولي يوفنتوس ما زالوا يأملون في إقناعه بأن يصبح جزءً من فريق الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وعرض يوفنتوس على آرثور أجرا سنويا يتجاوز ما يتقاضاه في برشلونة، حيث وصل هذا العرض إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني (5 ملايين يورو) سنويًا، وفقا لشبكة "سكاي إيطاليا".

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ومن المتوقع أن يلعب صاحب الـ23 عاما مع برشلونة اليوم الثلاثاء عندما يستضيف البارسا فريق أتلتيك بلباو على ملعب "كامب نو" في العاشرة مساءً بالجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي يفضل فيه آرثور البقاء في برشلونة، تسعى إدارة النادي إلى بيع لاعبين لجمع الأموال للتعاقدات الصيفية، ويريد النادي إتمام الصفقة مع يوفنتوس قبل 30 يونيو الجاري.

ويريد برشلونة ضم البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، وتقدر قيمة اللاعب بـ70 مليون يورو، لكن النادي يرى أن ذلك المبلغ كبير للتعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 30 عاما.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع آرثور قادما من كورنثيانز البرازيلي في يوليو 2018 مقابل 31 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي إلى 2024 ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 مليون يورو.