"لم أهرب من الأهلي".. لاعب الشارقة يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد عمرو رضا المحترف بصفوف نادي الشارقة الإماراتي أنه لم يهرب من النادي الأهلي وقت كان في صفوف قطاع الناشئين لكن مفاوضات توقيع العقود لم تكلل بالنجاحن مشيراً الى أنه في الوقت الحالي يمتلك عروض من 3 أندية في الدوري المصري.

وقال لاعب الشارقة في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "لم أهرب من الأهلي كما يتردد، لم أكن مرتبط بعقد مع النادي الأهلي".

وواصل "لقد تواصلت مع إكرامي وعمرو أبوالمجد وتم تحويل الأمر لعبدالعزيز عبدالشافي لكن حدثت بعض الخلافات رغم أنه كان هناك اتفاق على أمور كثيرة، لم يحدث نصيب ورحلت".

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واستمر "أحترم وأقدر مسؤولي النادي الأهلي، السنوات التي قضيتها في الأهلي سبب ما أنا فيه الآن وصنعت لي إسماً، الأهلي خيره علي، وفي حال فاوضني للعودة مرة أخرى سأوافق دون نقاش".

وتابع "الزمالك لم يتفاوض معي، فقط قام أحد الوكلاء بالتحدث معي لكن لم يكن هناك أي عرض رسمي أو مفاوضات من أي نوع، وانتقلت للشارقة الإماراتي بطل الدوري الموسم الماضي".

واختتم "أمتلك 3 عروض من أندية مصرية بينهم نادي جماهيري لكن لم أحسم قراري النهائي بعد".