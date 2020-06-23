"موعد العودة والنهاية والموسم الجديد".. الاتحاد المغربي يحسم مصير الدوري رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، موعد عودة منافسات الموسم الجاري من الدوري الممتاز ونهاية منافساته، إلى جانب الكشف عن برمجة الموسم الجديد.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد المغربي عبر موقعه، فإن منافسات الموسم الجاري سيتم استئنافها بإقامة المباريات المؤجلة في الفترة من 24 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وتقرر إقامة المنافسات الاعتيادية للدوري المغربي للدرجة الأولى "الممتاز" والثانية في الفترة من 12 أغسطس على أن تنتهي المسابقات يوم 13 سبتمبر.

وتقرر أن تستأنف مباريات النسخة الحالية بواقع مباراتين ليوم الجمعة، وثلاث مواجهات يومي السبت والأحد على حدة، على أن تنطلق كافة في السادسة والثامنة والعاشرة مساءً.

كما تقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المغربي يوم 16 أكتوبر القادم، بعد أكثر من شهر كامل من انتهاء الموسم الجاري.

وجاءت قرارات الاتحاد المغربي كالتالي:

إخضاع مكونات الفرق الوطنية للفحوصات الطبية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المعتمد.

استئناف التداريب بالنسبة لفرق القسم الوطني الأول والثاني لكرة القدم الاحترافية، ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020 عبر مرحلتين:

1 – تداريب فردية وتضم 5 لاعبين في نصف ملعب لمدة عشرة أيام.

2 – تداريب جماعية لمدة 20 يوما.

التقيد خلال هذه المدة بالإجراءات الاحترازية واختيار عينات للاعبين لمدة 3 أيام لفحص فيروس كوفيد 19، حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة.

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برمجة المباريات المؤجلة ما بين 24 يوليو و8 أغسطس دون جمهور.

البث والمصادقة على جميع نتائج المباريات واستكمال جولات البطولة الاحترافية (القسم الأول والثاني) الخاصة بالموسم الكروي 2019 /2020 دون جمهور بداية من 12 أغسطس 2020 على أن تنتهي يوم 13 سبتمبر 2020.

تعيين إداري من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لكل فريق من أجل متابعة التدابير المتخذة وإنجاز تقارير في شأنها.

انطلاق تداريب أندية الهواة بجميع فئاتها، فرق العصب الجهوية، فرق البطولة الوطنية للفئات الصغرى، فرق كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، ابتداء من 15 يوليوز 2020، بنفس الإجراءات الصحية والرياضية الخاصة بالبطولة الوطنية الاحترافية، على أن تستأنف البطولة الخاصة بهذه الفئات يوم 15 أغسطس 2020.

انطلاق الموسم الكروي 2020/2021 يوم 16 أكتوبر 2020.

الإجراءات الخاصة:

تماشيا مع توصيات المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم (إيفاب) المختص بإقرار التعديلات على قانون اللعبة والصادر يوم 8 مايو 2020 أنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها ، وذلك في إطار تعديلات مؤقتة تهدف إلى الحد من تأثير ضغط المباريات المتوقع على الفرق عقب وباء كورونا.

برنامج مباريات البطولة الاحترافية :

– يوم الجمعة : مباراتان.

– يوم السبت : 3 مباريات .

– يوم الأحد : 3 مباريات.

– توقيت المباريات : السادسة مساء ، الثامنة مساء والعاشرة ليلا.