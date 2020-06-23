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يلا شوت مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة اون لاين في الدوري الانجليزي

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يحتضن ملعب ووكرز الخاص بنادى ليستر سيتي، مواجهة قوية بين نادى ليستر سيتي ونظيره اليوم نادى ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، مواجهة قوية بين ليستر سيتي وبرايتون، وتنقل المواجهة شبكة قنوات بي ان سبورت من تعليق سوار الذهب.

 

يدخل ليستر سيتي Leicester City مباراة اليوم فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل مع نادي واتفورد بنتيجة 1 : 1 فى اخر مباراة خاضها فى منافسات الدوري الانجليزي.

فى حين يحتل نادي برايتون Brighton & Hove Albion المركز الخامس

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عشر برصيد 32 نقطة فى جدول تريتب الدورى الانجليزى بعد الفوز فى المباراة السابقة بنتيجة 2 : 1 على نادى آرسنال ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

 

لمشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

 

 

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