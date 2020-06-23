كاراسكو ودييجو كوستا يقودان هجوم أتليتكو مدريد أمام ليفانتي

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، تشكيل لاعبيه في مواجهة ليفانتي التي تنطلق في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة 31 من

ويخوض أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من ..

"أوبلاك في حراسة المرمى ، سانتياجو أرياس ، ستيفان سافيتش ، ماريو هيرموسو ، رونان لودي ، ماركوس لورنتي ، كوكي ، توماس بارتي ، ساؤول ، دييجو كوستا ، كاراسكو".

ويخوض أتليتكو المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 52 نقطة، فيما يخوض ليفانتي اللقاء محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة. منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني ويخوض أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من .."أوبلاك في حراسة المرمى ، سانتياجو أرياس ، ستيفان سافيتش ، ماريو هيرموسو ، رونان لودي ، ماركوس لورنتي ، كوكي ، توماس بارتي ، ساؤول ، دييجو كوستا ، كاراسكو".ويخوض أتليتكو المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 52 نقطة، فيما يخوض ليفانتي اللقاء محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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