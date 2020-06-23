يوفنتوس يتوصل لإتفاق مع برشلونة من أجل ضم آرثر

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن توصل نادي يوفنتوس لإتفاق مع نادي برشلونة من أجل ضم آرثر ميلو خلال الميركاتو الصيفي المقبل. أضافت شبكة "سكاي سبورتس" ، بأن يوفنتوس اتفق مع نادي برشلونة على مبلغ 80 مليون يورو من أجل ضم آرثر وأن الناديين توصلا لإتفاق نهائي. توصلا لإتفاق نهائي. وكشفت التقارير الصحفية بأن برشلونة يستهدف ضم بيانيتش خلال الصفقة التبادلية بين الفريقين، حيث يوافق البرسا على رحيل آرثر إلى يوفنتوس، والأمر نفسه لبيانيتش للانتقال للبرسا.

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