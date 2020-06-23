جاتوزو يعلن تشكيل نابولي أمام هيلاس فيرونا

أعلن جاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي، تشكيل لاعبيه الأساسي في المباراة التي تنطلق في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، بين الفريقين في إطار منافسات الجولة 27 من

ويمثل نابولي في المباراة كل من .."دافيد أوسبينا في حراسة المرمى ، جيوفاني ، نيكولا ماكسيموفيتش ، كاليدو كوليبالي ، السيد هساي ، زيلينسكي ، آلان ماريز ، ديم ، بوليتانو ، ميليك ، لورنز إنسيني ".ويخوض نابولي المتوج مؤخراً بلقب كأس إيطاليا، مباراة الليلة محتلاً الترتيب السادس في جدول الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة.