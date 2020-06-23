بث مباشر يلا شوت مشاهدة مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون الدوري الإنجليزي

أعلن مدربي ليستر سيتي وبرايتون عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، على ملعب " ووكرز ". تشكيلة ليستر سيتي الرسمية: شمايكل

تشيلويل - إيفانز - سويونكو - جاستن جاستن

ميندي - نديدي

جراي - ماديسون - إيهياناتشو

فاردي

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تشكيلة برايتون الرسمية: ريان

بورن - دينك - ويستر - طارق لامبتي

اليستر - بيسوما - ستيفنز - موي

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