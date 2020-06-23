إيسكو على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن قائمة النادي الملكي لمواجهة ريال مايوركا غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني " الليجا "على ملعب «ألفريدو دي سيتفانو». وشهدت القائمة دخول إيسكو بعد تعافيه من مشاكل بدنية، أدت إلى غيابه عن مواجهة فالنسيا وريال سوسيداد في آخر جولتين من الليجا. تعافيه من مشاكل بدنية، أدت إلى غيابه عن مواجهة فالنسيا وريال سوسيداد في آخر جولتين من الليجا. وجاءت قائمة ريال مدريد أمام مايوركا كالتالي.. حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، أريولا وألتوبي Advertisements خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، راموس ، فاران ، مارسيلو ، ميندي ، خافي هيرنانديز. فاران ، مارسيلو ، ميندي ، خافي هيرنانديز. خط الوسط: توني كرونس ، لوكا مودريتش ، فيدي فالفيردي ، خاميس رودريجيز ، إيسكو. خط الهجوم: هازارد ، كريم بنزيما ، جاريث بيل ، ماركو أسينسيو ، براهيم دياز ، ماريانو دياز ، فينيسيسو جونيور ، رودريجو جويس. جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الليجا برصيد 65 نقطة بالتساوي مع برشلونة .

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