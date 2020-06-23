جيمي فاردي يقود ليستر سيتي أمام برايتون في مواجهة البريميرليج

أعلن بريندان رودجيرس المدير الفني لفريق ليستر سيتي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة برايتون التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات

الجولة 31 للدوري الإنجليزي.ويمثل ليستر في المباراة كل من .."كاسبر شمايكل في حراسة المرمى ، جاستون ، جوني إيفانز ، سوينوكو ، بينجامين ، ويلفريد نيديدي ، ميندي ، إيهياناتشو ، ماديسون ، جراي ، جيمي فاردي ".ويخوض ليستر المباراة محتلاً الترتيب الثالث بجدول المسابقة برصيد 54 نقطة.