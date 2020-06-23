بث مباشر | مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون اليوم 23/6 بالدوري الإنجليزي

تستقبل أرضية ملعب “كينج باور” مباراة مرتقبة بين فريق ليستر سيتي وضيفه برايتون اليوم الثلاثاء 23 يونيو، وذلك لحسابات المرحلة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 1 بأداء صوتي للمعلق محمد بركات، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى الثعالب للمحافظة على مركزهم

بجدول ترتيب فرق البريميرليج وتحقيق فوز جديد لتعوض الخسارة التي تلقوها في الجولة الماضية أمام واتفورد بهدف لمثله، أما برايتون فسيخوض مباراته وهو منتشٍ بالفوز على أرسنال بالجولة الماضية بنتيجة 2-1، ويرغب في مواصلة تحقيقه للنتائج الجيدة حتى لا يجد نفسه أحد ضحايا الهبوط.

يمتلك ليستر سيتي في رصيده 54 نقطة تضعه بالمرتبة الثالثة بجدول ترتيب

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لمشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )