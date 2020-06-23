منافسة قوية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لضم سكرينيار

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في منافسة قوية مع ريال مدريد من أجل ميلان سكرينيار ، مدافع انتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
اشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بأنباريس سان جيرمان سيواجه منافسة قوية مع ريال مدريد لضم سكرينيار، بطلب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، من أجل ضمه وتدعيم الخط الدفاعي.
ويبحث باريس سان جيرمان الفرنسي، عن بديل للبرازيلي ثياجو سيلفا، مدافع الفريق الذي سيرحل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد سيلفا بنهاية الموسم الجاري، ولن يتم تجديد عقده لرحيل بشكل رسمي بعدما أكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي ذلك.
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