مصر تستضيف بطولة أفريقيا للكاراتيه 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي للكاراتيه منح مصر شرف تنظيم بطولة إفريقيا للكبار والشباب والناشئين عام 2021.

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته لفوز مصر بشرف تنظيم البطولة مؤكدا أن ذلك خير دليل على أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح.

أكد أنه تلقى مكالمة هاتفية من مسؤولي الاتحاد الإفريقي للكاراتيه أخطروه بفوز مصر بشرف تنظيم تلك البطولة الإفريقية العام المقبل، لكن من الضروري انتظار وصول خطاب رسمي يفيد بذلك الأمر.

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أضاف أن الاستعدادات لتنظيم تلك البطولة ستكون في

الشهور القليلة المقبلة، خاصة أنه لم يتم حتى الآن الشهر الذي ستقام فيه البطولة العام المقبل.

أوضح الدهراوي أنه سيتم الصالة المغطاة التي ستحتضن فعاليات البطولة خلال الفترة المقبلة وسيكون ذلك وفقا لإجراءات احترازية.

يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه تقدم العام الماضي بطلب رسمي لنظيره الإفريقي بشأن استضافة بطولة إفريقيا.