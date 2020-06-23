يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم آرثر ميلو من برشلونة بملبغ ضخم

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اتفق يوفنتوس مع نادي برشلونة على دفع 72.5 مليون جنيه استرليني (80 مليون يورو) للتوقيع مع النجم البرازيلي “آرثر ميلو“، خلال صفقات الصيف.
وجاء الاتفاق على الرغم من أن لاعب الوسط البرازيلي، أخبر الشهر الماضي كلا الناديين أنه لا يريد مغادرة “الكامب نو”، إلا أن الإيطاليين ما زالوا يأملون في إقناعه.
ويعتبر برشلونة بحاجة لبيع اللاعبين لجمع الأموال اللازمة لمواجهة أزمة فيروس “كورونا“، وتم اختيار البرازيلي ضمن الأسماء التي يُراد الاستفادة من التخلص منها.
وعرض يوفنتوس على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أجرًا أكثر من راتبه الحالي في برشلونة، ويبلغ هذا العرض 4.5 مليون جنيه إسترليني (5 ملايين يورو) سنويًا.
يريد برشلونة أيضًا التعاقد مع “ميراليم بيانيتش” من يوفنتوس والمحادثات مستمرة بشأن تقييم سعره، وتريد إدارة السيدة العجوز حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.
وفقًا لـ Sky Italy، يقدر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بمبلغ 63.4 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) لكن المصدر ذاته ذكر أن برشلونة أنه لا يشعر بأنه يستحق 9 ملايين جنيه استرليني (10 مليون يورو) فقط أقل من آرثر.
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