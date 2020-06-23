الوداد البيضاوي يحدد موعد اجراء مسحة كورونا للاعبيه

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قرر نادي الوداد البيضاوي إجراء “مسحة كورونا” للاعبيه غدًا الأربعاء، تمهيدا لعودة الفريق إلى تدريباته خلال الأيام المقبلة.
ويخضع الجهاز الفني واللاعبين في الوداد للفحوصات الطبية الخاصة بـ”مسحة كورونا” تنفيذا لقرار اللجنة الطبية بالاتحاد المغربي والأفريقي.
وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إرشادات طبية أرسلها إلى الاتحادات الوطنية التابعة له، من أجل تطبيقها على جميع عناصر اللعب استعدادا لاستئناف المنافسات الكروية.
ويلتقي الوداد مع الأهلي في نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي سيحدد “الكاف” موعده خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 30 يونيو الجاري.
وأعلن وزير الرياضة عثمان الفردوس اليوم، عودة البطولة المغربية الاحترافية، أواخر شهر يوليو المقبل.
ويحتل الوداد صدارة الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 28 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة.
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