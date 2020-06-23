رسميًا | عودة الدوري المغربي لتجهيز الرجاء والوداد لمواجهتي الزمالك والأهلي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عودة منافسات الدوري المغربي بصفة رسمية، بداية من شهر يوليو المقبل، عن طريق لعب المؤجلات، ومن ثم خوض باقي مباريات المنافسة.

وستقام البطولة المحترفة المغربية بداية من يوم 12 أغسطس، وحتى يوم 13 سبتمبر، أي ستستمر لمدة شهر، وفق تصريحات رئيس الاتحاد المغربي “فوزي لقجع” لوسائل الإعلام.

وأدلى لقجع بتصريحات هامة اليوم الثلاثاء، كان أهمها موعد عودة الكرة المغربية، مع التأكيد على التدابير الصحية التي ستقوم بها الأندية قبل العودة للتدريبات، ثم العودة للمباريات.

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وستخضع كافة عناصر اللعبة لفحوصات طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا، سوف تستمر لمدة شهر، وستقوم فيها الأندية بفخص 3 لاعبين كل ثلاثة أيام، حتى موعد الفحص النهائي.

ووعد عضو المكتب التنفيذي للكاف الأندية المغربية المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، بمنحهم التسهيلات اللازمة من أجل استئناف مشاورهم في البطولتين، وتحقيق إنجاز للكرة المغربي.

وسيواجه الرجاء البيضاوي نادي الزمالك، بينما يواجه الوداد الأهلي في نصف نهائي عصبة الأبطال، على أن يتواجه حسنية أكادير ضد نهضة بركان في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

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