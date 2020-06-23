بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 بالجولة الـ 31، في الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع المتصدر “ريال مدريد”، الذي اعتلى الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري هذا الموسم.

وتوقفت انتصارات العملاق الكتالوني عند الرقم 20 هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني، بعد تعادله سلبًا مع “إشبيلية” في الجولة الماضية، بينما حقق التعادل في 5 مباريات، وخسر مثلها، وسجل 69 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يقبع “أثلتيك بيلباو” في منتصف جدول الترتيب -المركز العاشر-، برصيد 42 نقطة، بفارق 10 نقاط بينه وبين “أتلتيكو مدريد” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وبفارق 23 نقطة عن خصمه الليلة “برشلونة”.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر “برشلونة” في 7 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، بينما فاز “أثلتيك بيلباو” في 3 لقاءات فقط، وتعادل مثلهما، وخسر في 4 مواجهات.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في الليجا بفوز بيلباو بهدفًا نظيف احرزه “أرتيز أدوريز” بطريقة رائعة لا تُنسى، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان ماميس” يوم 16 أغسطس 2019.

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برشلونة 0-0 أثلتيك بيلباو

????️ملعب الكامب نو (برشلونة)

????الدوري الإسباني (الجولة الـ 31)

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش

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