ظهور نتيجة مسحتي كورونا لمُتغيبي الأهلي “إكرامي ورمضان صبحي”

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أعلن الأهلي سلامة جناح الفريق رمضان صبحي، وحارس المرمى شريف إكرامي، بعدم اصابتهم بـ”فيروس كورونا“.
وكشف الاهلي عن اثبات الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي، سلبية “مسحة كورونا” التي خضع لها مؤخرا.
وأجرى رمضان صبحي وشريف إكرامي المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” بعيدًا عن الفريق بسبب تواجدهما في الجونة.
وقام الأهلي بإخضاع لاعبيه لإجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورنا المستجد تمهيدًا لاستئناف الفريق لتدريباته، استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.
واعلنت الشركة التي تعاقد معها الاتحاد المصري لكرة القدم لإجراء مسحات “كورونا” لأندية الدوري الممتاز، سلبية جميع العينات الخاصة بلاعبي الاهلي.
وتنطلق تدريبات الأهلي غدا الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لاستئناف منافسات بطولة الدوري.
وقرر وزير الرياضة أشرف صبحي استئناف النشاط الرياضي بداية من 25 يوليو المقبل.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي ويعود إلى هيدرسفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، بينما قرر شريف إكرامي عدم تجديد عقده والانضمام لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي 2020.
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