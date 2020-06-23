رسميًا | تشيلسي ينجح في تمديد بقاء البرازيلي ويليان

وافق البرازيلي “ويليان بورجاس” على صفقة مبدئية للبقاء في تشيلسي حتى نهاية الموسم المحلي، مع انتهاء عقده الحالي في 30 يونيو.

وعزز فرانك لامبارد الأنباء التي تفيد بأن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وافق على البقاء حتى انتهاء الموسم المحلي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتنافس في موسم دوري أبطال أوروبا في أغسطس.

وتسبب انقطاع كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا، بسبب جائحة فيروس “كورونا” في تمديد الموسم، إلى ما بعد الموعد النهائي المعتاد في 30 يونيو لانتهاء العقود.

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وأصدر “الفيفا” توجيهات مفادها أنه يجب على اللاعبين والأندية محاولة إنهاء الموسم بفرقهم الحالية، ولكن أوضحوا أن كلا الطرفين كان عليهما الموافقة على مواصلة العمل معًا.

وبعد التمديد لويليان، لا يزال تشيلسي يحاول التوصل لاتفاق مع بيدرو، للاستمرار لمدة شهر آخر، وسط اتفاق يجري إتمامه للانتقال إلى روما الموسم المقبل.

وتبدو صفقة بيدرو معقدة بعض الشيء، ولا يزال أمام تشيلسي الوقت للاتفاق على صفقة طويلة الأمد مع اللاعبين، وخاصة نجم السيليساو الذي طلب عقدًا لمدة ثلاث سنوات، لكن البلوز مستعد حاليًا للتوقيع معه على المدى القصير فقط.

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