تشيلسي يسعى لحرمان مانشستر يونايتد من حارسه المُعار

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى وجود اهتمام من تشيلسي الإنجليزي، بالتعاقد مع حارس مانشستر يونايتد دين هندرسون، المعار إلى شيفيلد يونايتد هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة مانشستر إيفننج نيوز البريطانية، فإن مستقبل دين هندرسون غير واضح، وكل الخيارات تبقى مطروحة في الميركاتو الصيفي.

وتشير الصحيفة إلى أن الحارس البالغ من العمر 23 عامًا يرفض تجديد عقده، الذي ينتهي مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2022، إلا إذا تمكن من الحصول على ضمانات بالمشاركة أساسيا عندما يعود بعد نهاية الموسم الحالي.

ويبدو أن هذا الأمر غير وارد رغم تألق هندرسون مع شيفيلد هذا الموسم، في ظل تواجد الحارس الإسباني الكبير، دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن هدف تشيلسي من إقحام نفسه في تلك الصفقة، هو حرمان مانشستر يونايتد من هندرسون، الذي من المفترض أن يعود إليه بعد انتهاء الموسم الحالي.

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