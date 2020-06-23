كارتيرون يطالب بضم مهاجم جديد إلى الزمالك

طلب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، من المشرف على الكرة أمير مرتضى منصور، ضرورة تدعيم مركز المهاجم، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال باتريس كارتيرون، أن الزمالك يحتاج لتدعيم خط الهجوم، بالتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، في ظل النقص الحاد في هذا المركز.

ويضم خط هجوم الزمالك في الوقت الحالي ثلاثة لاعبين، من بينهم مصطفى محمد، وهو المهاجم الأساسي للفريق والذي يعتمد عليه كارتيرون بصفة أساسية.

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كما يتواجد كابونجو كاسونجو، والذي يريد كارتيرون التخلص منه عن طريق البيع أو الإعارة، وعمر السعيد، الذي بات على مقربة من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي 2020 إلى صفوف فريق وادي دجلة.

وتلقى كارتيرون وعدًا من مسؤولي الزمالك، بالبحث عن مهاجمين مميزين، داخل قارة أفريقيا، حتى يختار منهم لاعب يضمه النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدم الزمالك في وقت سابق بعرض إلى الكونغولي “جاكسون موليكا” مهاجم مازيمبي، لضمه إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2020، لكن اللاعب رفض وفضل الانتقال للأهلي إذا نجح في الحصول على موافقة ناديه.

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