لافتة عنصرية تعكّر أجواء مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

شهدت مباراة مانشستر سيتي مع ضيفه بيرنلي في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز واقعة مثيرة للجدل كان أبطالها مجموعة من مشجعي بيرنلي، بعدما أطلقوا طائرة فوق ملعب "الاتحاد" تحمل شعاراً وُصف بالعنصري.



وقبل لحظات من صافرة بداية المباراة، حلّقت طائرة فوق الملعب تحمل لافتة كُتب عليها White Lives Matter Burnley أي "حياة البيض مهمة، بيرنلي"، في تحدٍّ للشعار الشهيرBlack Lives Matter أي "حياة السود مهمة"، والذي انتشر على نطاق واسع منذ حادثة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.



وتزامن انطلاق وتحليق الطائرة فوق الملعب مع لحظة جثو لاعبي الفريقين على ركبتهم، تعبيراً عن تضامنهم مع السود بشكل عام، وتأكيد رفضهم للعنصرية، علماً بأن ذلك بات جزءاً من طقوس جميع المباريات في الدوري الإنجليزي، عقب استئنافه مؤخراً.



ولقيت الحادثة موجة من الغضب والاستياء في بريطانيا، وطغت على الأهداف الخمسة التي فاز بها مانشستر سيتي على بيرنلي، إذ اعتبرتها الصحف البريطانية والمتابعين بشكل عام إشارة عنصرية غير مقبولة.



وأعلن نادي بيرنلي إدانته للتصرف العنصري الذي شهدته مباراته أمام مانشستر سيتي، وقال في بيان في بيان بموقعه على الإنترنت: "نادي بيرنلي لكرة القدم يدين بشدة تصرفات هؤلاء المسؤولين عن تلك الطائرة واللافتة العدائية التي رفعت فوق ملعب الاتحاد مساء الإثنين".



وأضاف: "نود أن نوضح أن المسؤولين عن ذلك ليس مُرحّباً بهم في تيرف مور (معقل الفريق)".



وتابع: "هذا لا يمثل على الإطلاق موقف نادي بيرنلي، وسنعمل مع السلطات على تحديد هوية المسؤولين عن ذلك التصرف وسنصدر بحقهم عقوبات حظر مدى الحياة".

وقال: "يتمتع النادي بسجل فخور بالعمل مع جميع الأجناس، والأديان والمعتقدات من خلال مخطط المجتمع الحائز على عدة جوائز، ويقف ضد العنصرية من أي نوع. نحن مع حملة حياة السود مهمة في الدوري الإنجليزي، وقام جميع موظفي الفريق واللاعبين بالنزول على ركبهم قبل مباراة مانشستر سيتي".



وختم: "نعتذر بلا تحفظ للقائمين على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولنادي مانشستر سيتي، ولجميع أولئك الذين يساعدون في الترويج لحملة حياة السود مهمة في أنحاء العالم".



المصدر: وكالات