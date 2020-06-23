رياضة | صراع إنجليزي لخطف حارس اليونايتد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي لخطف حارس اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع شرس من ناديي تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين من أجل التعاقد مع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي المعار إلى شيفيلد يونايتد الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية بأن مستقبل هندرسون البالغ من العمر 23 عامًا غير واضح وأن كل الخيارات تبقى مطروحة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هندرسون يرفض تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي في صيف 2022 إلا إذا تمكن من الحصول على ضمانات بالمشاركة بشكل أساسي عندما يعود إلى صفوف الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا الأمر غير وارد على الرغم من تألق هندرسون مع شيفيلد في الموسم الحالي وذلك في ظل تواجد إسم كبير في حراسة المرمى مثل الإسباني ديفيد دي خيا.