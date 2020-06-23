رياضة | بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم المصري عمر مرموش مع فولفسبورج؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم المصري عمر مرموش مع فولفسبورج؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فولفسبورج الألماني في بيان رسمي توقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب المصري عمر مرموش، ليستمر مع الفريق حتي عام 2023، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة فريقه خلال المشاركات القليلة التي خاضها في الدوري الألماني بالموسم الحالي.

ويُعد "مرموش" سابع لاعب مصرى يشارك فى الدوري الألماني، حيث سبقه 6 مصريين لعبوا في البوندسليجا خلال السنوات الماضية هم: هانى رمزي، محمد زيدان، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، وسمير كمونة.

ويستعرض " الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام عمر مرموش مع فولفسبورج الألماني:-

عمر مرموش من مواليد 7 فبراير لعام 1999، ويبلغ عمره 21 عامًا، ويحمل الجنسيتين المصرية والكندية، يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، ومركزي الجناحين الأيمن والأيسر، يبلغ طوله 1.77 سم، وتبلغ قيمته التسويقية 125 ألف يورو.

بدأ "مرموش" مشواره الكروي داخل أكاديمية نادي وادي دجلة واستمر مع النادي 10 سنوات، وكان يشارك بشكل منتظم مع فريقي مواليد 1999، 1998 بالنادي الدجلاوي، وخاض معهم 28 مباراة، وسجل 44 هدفًا.

Advertisements

قام باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة السابق بتصعيده للفريق الأول وعمره 16 عامًا، لكنه لم يشارك سوي في مباراة وحيدة وصنع هدف، وبعد رحيل المدرب الفرنسي، تولي أحمد حسام ميدو تدريب الفريق ومنح المهاجم الشاب فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق بشكل منتظم.

وخاض "مرموش" مع فريق وادي دجلة 18 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 735 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

قرر المهاجم المصري خوض تجربة الإحتراف الأوروبي عام 2017 وتلقي عدة عروض من مالاجا الإسباني و بوروسيا دورتموند وفولفسبورج في ألمانيا لكنه فضل الإنضمام للأخير بعدما قضي فترة معايشة ضمن صفوفه، ولعب في البداية ضمن فريق تحت 19 عامًا، وخاض معه 3 مباريات وسجل 3 أهداف وحصل على إنذار.

شارك "مرموش" مع فريق الرديف في نادي فولفسبورج ولعب معه 34 مباراة في إجمالي دقائق لعب فعلية 1331 دقيقة، وسجل 10 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

بعد استئناف الدوري الألماني عقب فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، انضم مرموش للمشاركة مع الفريق الأول في نادي فولفسبورج، وخاض 4 مباريات في البوندسليجا حتي الآن، في إجمالي دقائق لعب فعلية 47 دقيقة، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.