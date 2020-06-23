رياضة | قبل عودة الإيجيبشن ليج.. 5 مدربين نجوا من "مقصلة التغيير" في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودة الإيجيبشن ليج.. 5 مدربين نجوا من "مقصلة التغيير" في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استئناف النشاط الرياضي وبطولة الدوري الممتاز في مصر خلال المواعيد التي أعلنها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في وقت سابق، لتعود عجلة الرياضة للدوران مجددًا بعد فترة توقف دامت لـ 3 أشهر تقريبًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الشباب والرياضة أعلن في وقت سابق استئناف التدريبات الجماعية للأندية الرياضية بداية من 20 يونيو الجاري، على أن يتم عودة المسابقات الرياضية وعلى رأسها بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل، وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وشهدت مسابقة الدوري المصري العديد من الظواهر خلال الموسم الحالي قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، ومن أبرزها ظاهرة تغيير المدربين بين الإقالة والاستقالة والتي أصبحت آفة الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث لا تستطيع الأندية الإبقاء على مدرب واحد طوال الموسم بل تلجأ للتغيير كثيرًا بحثًا عن تحسين النتائج والأداء بالبطولة.

واستطاعت 5 أندية فقط من 18 فريقًا في الدوري المصري الحفاظ على أجهزتها الفنية دون تغيير بالموسم الحالي، بينما قامت باق الأندية (13 فريقًا) تغيير مدربيها خلال الجولات الماضية وقبل انتهاء الدور الأول للمسابقة المحلية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المدربين الذين نجوا من مقصلة التغيير في الدوري المصري هذا الموسم قبل عودة المسابقة مجددًا:-

1- رينيه فايلر:

يأتي على رأس قائمة المدربين الذين نجوا من مقصلة الإقالات في الدوري المصري، المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي استطاع الحفاظ على سجله خال من الهزائم بالدوري هذا الموسم وحقق 16 انتصارًا وتعادل وحيد، وتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

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2- مختار مختار:

نجح الإنتاج الحربي في الإبقاء على مدربه مختار مختار المدير الفني للفريق منذ عام 2017، وذلك رغم تذبذب نتائج الفريق العسكري في البطولة هذا الموسم، وخاض 17 مباراة بالدوري، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 4 مباريات، ويحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

3- عماد النحاس:

حافظ عماد النحاس على منصبه مدربًا لفريق المقاولون العرب بالموسم الحالي، بعد النتائج الرائعة التي حققها مع الفريق، حيث خاض 18 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وخسر 5 مباريات، وحصد 33 نقطة يحتل بها "وصافة" ترتيب المسابقة المحلية.

4- طلعت يوسف:

الإتحاد السكندري نجح ايضًا في الاحتفاظ بمدربه طلعت يوسف، بعد العروض القوية التي قدمها مع الفريق بالموسم الحالي، حيث خاض 17 مباراة بالدوري، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4 مباريات، وحصد 27 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

5- أيمن المزين:

رغم النتائج المخيبة لفريق طنطا ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وتواجده في مركز متأخر بجدول ترتيب المسابقة لكن رفض مسئولي النادي الإطاحة بـ أيمن المزين من تدريب الفريق وجددوا الثقة فيه مع أبناء السيد البدوي، وقاد الفريق في 18 مباراة بالدوري فاز في مباراتين وتعادل في 10 مباريات وخسر 6، وحصد 16 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.