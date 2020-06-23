رياضة | ملوك الأسيست.. أكثر 7 لاعبين صناعة للأهداف في الدوري المصري قبل استئنافه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملوك الأسيست.. أكثر 7 لاعبين صناعة للأهداف في الدوري المصري قبل استئنافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مجددًا يوم 25 يوليو المقبل، وذلك بعدما أعلن مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الالتزام بالمواعيد التي أعلنها سابقًا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والخاصة بموعد استئناف النشاط الرياضي في مصر بعد 3 أشهر من التوقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

ومع قرب استئناف بطولة الدوري الممتاز مرة أخري، يستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة المحلية بالموسم الحالي:-

1- علي معلول:

يتصدر التونسي على معلول الظهير الأيسر للأهلي ترتيب "ملوك الأسيست" بالدوري المصري هذا الموسم، وصنع لزملائه بالفريق الأحمر 6 أهداف، في 12 مباراة خاضها مع الفريق بالبطولة المحلية، بينما سجل 3 أهداف أخري

2- يوسف أوباما:

لاعب الزمالك الشاب يوسف أوباما يأتي في المرتبة الثانية في قائمة أفضل صناع الأهداف بالدوري المصري هذا الموسم، وصنع 6 أهداف ايضًا لزملائه ولكن خلال 13 مباراة خاضها مع فريقه بالبطولة، بينما سجل هدف وحيد.

3- محمد مجدي أفشة:

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ويحتل لاعب الأهلي محمد أفشة المرتبة الثالثة في قائمة "ملوك الأسيست" بالدوري هذا الموسم، وصنع 6 أهداف لزملائه، ولكن خلال 15 مباراة خاضها مع الفريق الأحمر بالبطولة، وسجل 4 أهداف أخري.

4- أحمد شديد قناوي:

الظهير الأيسر السابق للأهلي والحالي لفريق الإنتاج الحربي أحمد شديد قناوي صنع 6 أهداف لزملائه خلال 17 مباراة خاضها مع الفريق العسكري بالدوري الممتاز هذا الموسم، ولم يسجل أي أهداف.

5- محمود وادي:

مهاجم المصري البورسعيدي محمود وادي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة صناع الأهداف بالدوري هذا الموسم، وصنع 5 أهداف لزملائه بالبطولة، بينما سجل هدفين آخرين.

6- أحمد رفعت:

تضم قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوري الممتاز هذا الموسم أحمد رفعت لاعب الإتحاد السكندري والمعار إليه من الزمالك، وصنع 5 أهداف لزملائه خلال 14 مباراة خاضها مع زعيم الثغر بالبطولة، بينما سجل 4 أهداف أخري.

7- مفتاح طقطق:

اللاعب الليبي مفتاح طقطق لاعب فريق المصري البورسعيدي سابع أفضل صناع الأهداف بالدوري الممتاز هذا الموسم واستطاع صناعة 5 أهداف لزملائه في 15 مباراة خاضها مع فريقه بالبطولة المحلية، كما سجل هدفين ايضًا.