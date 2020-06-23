رياضة | الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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ويحاول النادي الأهلي استغلال ناصر ماهر نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي سموحة لإنهاء صفقة طاهر محمد الفترة المقبلة.

وطلب نادي المقاولون العرب الحصول على خدمات ناصر ماهر لتدعيم مركز صانع اللعب للموافقة على انتقال طاهر محمد طاهر إلى المارد الأحمر.

وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع ناصر ماهر لإقناعه بعرض المقاولون العرب ولكن اللاعب طلب فترة ليحسم فيها موقفه ويدرس العروض المقدمة له في ظل رغبة نادي سموحة أيضا في تجديد عقده.