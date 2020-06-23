رياضة | جوارديولا يعلق على إصابة أجويرو وبديل سيلفا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يعلق على إصابة أجويرو وبديل سيلفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عقب الفوز على بيرنلي بخماسية نظيفة وذلك ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الإتحاد معقل المان سيتي عن استياؤه من إصابة نجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كما أكد أن فيل فودين هو البديل الأمثل لنجم الفريق ديفيد سيلفا.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"لقد لعبنا بشكل جيد، كان الآداء قويًا خاصة في البداية، كان علينا التحلي بالصبر والذهاب للهجوم بشكل أكثر راحة وإجراء التحولات، الهدف الأول والثاني ساعدنا كثيراً".

وأضاف:" نحن قريبون جدًا من التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

Advertisements

وعن فيل فودين، قال جوارديولا:"في كل مرة يلعب معنا يلعب دائمًا بمستوى عالٍ لكن عمره 20 سنة وهو بحاجة للتحسن، سيكون لاعبًا مهمًا لهذا النادي في العقد المقبل، إنه يستحق ذلك".

وعن ديفيد سيلفا، علق جوارديولا قائلاً:"في هذا المركز، وعندما قال ديفيد أنه يلعب عامه الأخير مع الفريق، تحدثت مع مجلس الإدارة لدينا وقلت لهم أننا نملك فيل فودين ولذلك لسنا بحاجة للتوقيع مع بديل".

وعن إصابة سيرجيو أجويرو، اختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"لا يبدو الأمر جيدًا، يعاني من شيء في ركبته وسنرى غداً، شعر بشيء في ركبته، كافح في الشهر الماضي مع بعض الألم في ركبته".