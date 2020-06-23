رياضة | الزمالك يحتفل بعيد ميلاد عمر السعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحتفل بعيد ميلاد عمر السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد عمر السعيد مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأبيض رقم ٣٠، عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت الصفحة صورة لمهاجم الفريق وكتب : يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا عمر السعيد، كل عام وأنت بخير.

Advertisements

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.