رياضة | حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع عمرو وردة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع عمرو وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك عن حقيقة دخوله في مفاوضات مع المصري عمرو وردة نجم نادي باوك اليوناني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية اليونانية إلى أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع وردة الفترة الماضية لضمه في الصيف.

Advertisements

ولكن نفى المارد الأبيض كل الأنباء المنتشرة حول دخول النادي في أي مفاوضات مع عمرو وردة الفترة الماضية.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن عمرو وردة ليس ضمن اهتمامات النادي في سوق الانتقالات الصيفية من الأساس ولا يوجد نيه لضمه.

وكانت بعض الانباء في الساعات الماضية قد اشارت إلى أن عمرو وردة قريب بشكل كبير جدا من الرحيل عن صفوف نادي باوك في نهاية الموسم الجاري ولكن لم يتم تحديد وجهته القادمة.