رياضة | بسبب كورونا.. إلغاء رحلة دورتموند لدول آسيا والاكتفاء بالعالم الافتراضي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إلغاء رحلة دورتموند لدول آسيا والاكتفاء بالعالم الافتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، القيام بجولة أسيوية افتراضية لفريقه الأول في أغسطس المقبل بعدما تأكد من عدم إمكانية القيام بجولته التي كانت مقررة في آسيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان مقررا أن يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الصين وبلدان أخرى في جنوب شرق القارة الأسيوية خلال فترة الإعداد للموسم المقبل ولكنه سيستبدلها الآن بجولة افتراضية.

وتشمل الأنشطة عبر الإنترنت مقابلات افتراضية بين اللاعبين وبثا مباشرا من الحصص التدريبية، وربما بعض المباريات الودية. ويعتزم دورتموند أيضا إجراء بعض الأنشطة مع أساطير النادي ورعاته ، في ظل القيود المفروضة والمتعلقة بالفيروسات.

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وأوضح النادي أن أكثر من 30 مشجعا للنادي في هذه المنطقة ستكون لهم مشاركة خاصة في الأنشطة.

وقال كارستن كرامر المدير الإداري لدورتموند :"العديد من المشجعين والشركاء من هذه المنطقة كانوا على تواصل معنا وقالوا إنهم ما زالوا يرغبون في الاقتراب من اللاعبين بقدر الإمكان خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة".

وأضاف : "هذا حثنا على تعزيز اتصالاتنا الرقمية من دورتموند إلى آسيا بتعاون وثيق مع مواقع مكاتبنا في سنغافورة وشنغهاي في إطار استعداداتنا للموسم الجديد 2020 / 2021 من البوندسليجا".