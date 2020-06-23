رياضة | تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى جماهير النادي الأهلي صدمة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة حسين الشحات نجم الفريق الأحمر.

وكان حسين الشحات قد أجرى عملية جراحية لمعناته من "فتاق" يوم الأحد الماضي 21 يونيو وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

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وسيغيب حسين الشحات عن الملاعب لمدة قد تترواح إلى 6 أو 7 أسابيع قادمة بسبب العملية التي أجراها حسب ما ذكر أحد المقربين منه.

وتتحسن حالة حسين الشحات حاليا بشكل كبير حسب ما ذكر المقربين منه عقب هذه العملية وتواصل معه الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء للإطمئنان عليه.

وقد شارك حسين الشحات في 24 مباراة حتى الآن مع المارد الأحمر خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.