رياضة | زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لموجهة ريال مايوركا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لموجهة ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت تشكيل المرينجي على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أريولا - ألتوبي

Advertisements

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي - جافي هيرنانديز

خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو - جيمس

خط الهجوم: بنزيما - هازارد - بيل - فينسيوس جونيور - رودريجو - أسينسيو- براهيم - ماريانو

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة وهو نفس عدد نقاط برشلونة، إلا أن الفريق الملكي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.