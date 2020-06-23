رياضة | تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الجيزة وبني سويف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الجيزة وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل اجتماع التحاد الكرة مع عدد من مندوبى أندية القسم الثالث من المجموعتين الرابعة والخامسة مع الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق عضوا اللجنة.

شهد الإجتماع مناقشة موقف مسابقات المظاليم وتحديداً فى القسم الثالث، والموعد المقترح لاستئناف المسابقة ومطالب الأندية قبل عودة النشاط، كما تم مناقشة مطالب الأندية بصعود الأوائل والغاء الهبوط فى القسم الثالث.

وافقت أندية القسم الثالث للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب وإلغاء بند الثماني سنوات، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثالث بالمجموعتين الرابعة والخامسة.

كما ناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسى بجانب بحث مصير الدورى خلال الموسم الحالى.