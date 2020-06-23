رياضة | تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الجيزة وبني سويف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الجيزة وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهى منذ قليل اجتماع التحاد الكرة مع عدد من مندوبى أندية القسم الثالث من المجموعتين الرابعة والخامسة مع الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق عضوا اللجنة.
شهد الإجتماع مناقشة موقف مسابقات المظاليم وتحديداً فى القسم الثالث، والموعد المقترح لاستئناف المسابقة ومطالب الأندية قبل عودة النشاط، كما تم مناقشة مطالب الأندية بصعود الأوائل والغاء الهبوط فى القسم الثالث.
وافقت أندية القسم الثالث للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب وإلغاء بند الثماني سنوات، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثالث بالمجموعتين الرابعة والخامسة.
كما ناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسى بجانب بحث مصير الدورى خلال الموسم الحالى.