رياضة | كلوب يكشف عن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وكريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف عن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وكريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف النجم المصري محمد صلاح، من المشاركة في مباراة كريستال بالاس، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح غاب عن ليفربول أمام إيفرتون في الجولة الماضية بالبريميرليج، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

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وأكد كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس جاهزية الفرعون المصري لمواجهة كريستال بالاس قائلا:" محمد صلاح وروبرتسون تدربا بشكل طبيعي، وكلاهما جاهز لمواجهة الغد".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.