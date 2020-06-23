شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يوافق على تمديد عقده مع تشيلسي حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق النجم البرازيلي ويليان من حيث المبدأ على تجديد عقده مع تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري فيما يبقى مستقبله عقب نهاية الموسم يحيطه علامات الاستفهام.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإن عقد اللاعب الحالي ينتهي في 30 يونيو الجاري، إلا أن صاحب الـ 31 عامًا وافق على تمديد العقد حتى نهاية الموسم ما يمنح أريحية كبيرة للمدرب فرانك لامبارد.

ويبقى من غير الواضح إذا كان البرازيلي سيشارك مع البلوز في دوري الأبطال، البطولة المقرر أن تستأنف في أغسطس القادم.

وكانت أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات الكروية في معظم دول العالم قد تسببت في مد الموسم الجاري لما بعد 30 يونيو وهو التاريخ المعتاد لنهاية تعاقدات معظم اللاعبين مع أنديتهم، ما اضطر الأندية إلى التمديد للاعبين بعقود قصيرة الأمد بعدما سمح الفيفا بذلك بشكل استثنائي.